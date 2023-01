La fruta venenosa

En noviembre, oí una reseña en el podcast Book of the Day de NPR de If I Survive You (2022). El National Book Award, puso el libro de Jonathan Escoffery en su lista larga. Pero me lo compré porque en la entrevista salió a colación que el protagonista es un jamaiquino americano que nace y se cría en Miami, donde a veces pasa por puertorriqueño.