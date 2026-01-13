Opinión
Desde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Ángel Rafael Rivera
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Tom McClintock, la independencia y el poder de la diáspora boricua

Representación, voto y acceso al Congreso explican por qué la influencia real sobre el estatus se ejerce fuera de la isla, sugiere Ángel Rafael Rivera

13 de enero de 2026 - 6:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La noticia de que el congresista republicano Tom McClintock evalúa un borrador de legislación que busca otorgar la independencia a Puerto Rico, expone una realidad que muchos en la isla aún no reconocen plenamente, opina Ángel Rivera (RICH PEDRONCELLI)

La reciente noticia de que el congresista republicano Tom McClintock evalúa un borrador de legislación que busca otorgar la independencia a Puerto Rico, sometido por la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), expone una realidad que muchos en la isla aún no reconocen plenamente: la diáspora puertorriqueña posee más poder político dentro del sistema federal que los residentes del archipiélago. No por mayor legitimidad moral, sino porque tiene algo que Puerto Rico no tiene: representación con voto en el Congreso de los Estados Unidos.

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera es escritor y periodista independiente radicado en Massachusetts, con más de 25 años de trayectoria en el oficio periodístico.
