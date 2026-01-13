Tom McClintock, la independencia y el poder de la diáspora boricua
Representación, voto y acceso al Congreso explican por qué la influencia real sobre el estatus se ejerce fuera de la isla, sugiere Ángel Rafael Rivera
13 de enero de 2026 - 6:30 PM
La reciente noticia de que el congresista republicano Tom McClintock evalúa un borrador de legislación que busca otorgar la independencia a Puerto Rico, sometido por la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), expone una realidad que muchos en la isla aún no reconocen plenamente: la diáspora puertorriqueña posee más poder político dentro del sistema federal que los residentes del archipiélago. No por mayor legitimidad moral, sino porque tiene algo que Puerto Rico no tiene: representación con voto en el Congreso de los Estados Unidos.
