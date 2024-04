Sobre el 60% no fueron diagnosticados ni tratados en base a tales dificultades o trastornos. Algunos porque no realizaron actividad física de niños, lo cual los expone a elementos de coordinación y movimientos motores, y otros porque sus padres pensaban que las dificultades eran parte del desarrollo y no hicieron su asignación. El otro sector trae tendencias congénitas y piensan " no tengo coordinación o soy torpe para deportes, etc.”