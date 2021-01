El intento de insurrección del pasado 6 de enero, avivado por Donald Trump para mantenerse en la presidencia por encima de su derrota en las urnas, ha obligado a cercar los alrededores del Capitolio en Washington D. C., en prevención de cualquier desorden por parte del extremismo de la derecha política.

En el Distrito de Columbia se han desplegado fuerzas militares y civiles para repeler cualquier atentado contra la vida, la propiedad, la institucionalidad y la democracia. Más de 30,000 militares ya se encargan de mantener un cordón de seguridad en la capital federal, entre ellos al menos 127 hombres y mujeres pertenecientes a la Brigada 92 de la Policía Militar en Puerto Rico, que salieron rumbo a Washington la semana pasada.

Se ha puesto en marcha un cuidadoso operativo para atajar cualquier intento de deslucir la actividad, incluso durante las horas previas a la toma de posesión. El Capitolio ha tenido que ser vallado y alambrado, para custodiarlo de sectores extremistas que ya han demostrado su violencia contra la institucionalidad política en Estados Unidos.

Todos debemos recibir la juramentación del presidente electo Biden como la puerta pacífica que abre a una era de diálogo y entendimiento en el interior de la nación estadounidense.

El ambiente de alta seguridad no es el escenario ni el clima ideal para la ceremonia de cambio de mando que cada cuatro años envía desde Washington un mensaje de la solidez democrática de Estados Unidos. Hasta ahora, al margen de la preferencia política de cada ciudadano, este acto ha transcurrido entre expresiones de unidad y alegría, y ha enorgullecido a los estadounidenses porque lo consideran su tradición.

Mañana el mundo entero tendrá puestos los ojos en Washington. Pero no con la serena curiosidad de otras veces, tratándose de un cambio de mando que influye en el equilibrio geopolítico del planeta y en los principales acuerdos internacionales, algunos en la actualidad tan apremiantes como los que se refieren al cambio climático y el control de armas nucleares.

Esperamos que las medidas de seguridad sean solo preventivas y que la juramentación del presidente electo Biden no se vea empañada. Aún así, no podemos estar seguros de que el rechazo de la mayoría del pueblo americano y del resto del mundo a los eventos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero, que obligaron a suspender por unas horas las audiencias de certificación del triunfo de Biden, haya hecho recapacitar a un componente social que no ha vacilado en tratar de imponerle, por la fuerza, un presidente a la nación.

Hacen bien las autoridades, tanto los organismos de inteligencia como el Ejército de los Estados Unidos, al no subestimar el poder de convocatoria de estos grupos afines a una ideología supremacista y despótica, que como ha quedado demostrado, pueden empujar a sus seguidores a cometer actos barbáricos.

En cada rincón de la nación, los estadounidenses amantes de la ley y convencidos de la necesidad de una transición ordenada, ya sean demócratas o republicanos, tendrán que poner todo su instinto en función de la seguridad, a fin de detectar cualquier maniobra que pueda derivar en un atentado.

La vigilancia ciudadana, guiada por ese profundo sentido de la inviolabilidad de los valores democráticos, es fundamental para atajar a tiempo cualquier maniobra violenta.

No ha exagerado el general José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional, al despedir al grupo de soldados que partió desde San Juan, advirtiéndoles que estarían “enfrentando al enemigo”.

Un enemigo que esperamos sea derrotado con la más efectiva de las estrategias: el apego de toda una nación, incluyendo a las poderosas diásporas, entre las cuales sobresale la boricua, a un porvenir de paz que nadie debe truncar.