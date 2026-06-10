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prima:Las veleidades de la inteligencia artificial

Es bueno recordar que los mercados no son perfectos y, como en todo proceso de desarrollo, la positiva interacción entre los sectores público y privado será clave para asegurar el buen curso de la inteligencia artificial, escribe Roberto Orro

10 de junio de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según Orro, ninguno de los colosos tecnológicos de los Estados Unidos quiere quedarse atrás en esta nueva era de la inteligencia artificial. (Shutterstock)

En abril del presente año, el mercado de valores tuvo su mejor mes desde la pandemia del Covid 19. Dos de los principales índices bursátiles, el S&P 500 y el Nasdaq, iniciaron una cadena de récords que se ha extendido a mayo. Este impresionante desempeño se explica por positivos resultados corporativos, pero, principalmente, por una nueva fiebre de inversiones en las acciones de empresas vinculadas al campo de la inteligencia artificial.

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