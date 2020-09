Estadidad Sí o No: por qué tanta histeria

El tema del estatus no solo nos apasiona a los que creemos en la estadidad, sino también a quienes la rechazan.

Los populares están histéricos con el plebiscito. También se apasionan con el tema los artistas y otros famosos, filósofos y soberanistas a los que les encantan los billetes verdes americanos.

Seguro que ninguno, cuando ofrece un concierto en Venezuela, Ecuador, Argentina u otro país latinoamericano, pide que se le pague en la moneda local. No ven nada malo en la confianza mundial en el dólar americano, ni en tener un pasaporte americano que les permite viajar por el mundo sin tener que pedir permiso para entrar a y salir de muchos países extranjeros.

A todos les apasiona el tema de la estadidad, muchos porque están en contra y otros, por lo bajito, porque están a favor.

PUBLICIDAD

El objetivo del movimiento para que los jóvenes se inscriban y ejerzan el sufragio no es que voten por quien gobierne a Puerto Rico o su pueblo de residencia. Ese movimiento persigue que voten No en el plebiscito Estadidad Sí o No.

Así de sencillo.

Muchos promotores viven bajo la estadidad: tienen su dinero en bancos americanos, pagan su Seguro Social y gozan de todo lo bueno y lo malo de ese estatus. Sin embargo, eso que les encanta para ellos no lo quieren para nosotros, los que residimos y rechazamos irnos de esta bendita isla.

Ese comportamiento lo vimos por muchos años en el excongresista Luis Gutiérrez, quien, ahora fuera del Congreso de Estados Unidos, sigue activo buscando que nos den la independencia. Por eso Luis Gutiérrez nunca me representará a mí ni a la mayoría de los habitantes de esta isla.

Por su parte, los populares, comandados por Aníbal Acevedo Vilá, quien tiene grandes lazos de amistad con los demócratas en Washington, D.C., llevan esa batalla desde allá. Lo único que podría detener ese empuje es que Acevedo Vilá pierda en su afán de ser comisionado residente.

¿El senador Carmelo Ríos tiene un vídeo de hace más de doce meses en el cual la congresista Alexandria Ocasio endosa la estadidad? ¿Pues saben qué? Ya Alexandria Ocasio se cambió de bando y está con Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y Acevedo Vilá.

Por suerte, por ahora la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, no aspira a nada en el próximo cuatrienio. Pero eso no la priva de sus convicciones y luchas. En política, a veces son más peligrosos cuando pierden y luego regresan victoriosos.

PUBLICIDAD

La batalla de este próximo 3 de noviembre radica en quién tendrá en sus manos la misión de encaminar a Puerto Rico hacia la unión permanente o la independencia.

Eso lo definirán quien gane la gobernación y el margen de victoria de la estadidad en el plebiscito.

El camino está claro: la estadidad ganará y todos los saben.

Esa ruta se comenzó a trazar en 2012 cuando la estadidad obtuvo el 61.16% de los votos (834,191) pero la elección la ganó el Partido Popular Democrático, el cual nos llevó a la quiebra para detener el empuje de la estadidad.

En esa misma consulta, el ELA Soberano salió derrotado con solo el 33.34% de los votos.

Pero todavía engañan con un supuesto ELA mejorado y fuera de la cláusula territorial. Es decir, la independencia, el ELA soberano, pero con todos los beneficios federales.

Esa mentira es más grande que la de 1952, pero por ahí van.

Nadie podrá arrebatarnos nuestra responsabilidad en las próximas elecciones. La estadidad volverá a ganar por un porcentaje más alto que en 2012. Pero si un gobernante soberanista resulta vencedor, volverán a quemar la casa en busca del ratón que ellos mismos trajeron en sus maletas.

¡Juzgue usted!