Aumento de senos, comida de gatos y regalar cervezas: algunas de las deducciones contributivas más insólitas

Los negocios y los cuentapropistas pueden deducir aquellos gastos necesarios y ordinarios que estén vinculados a la generación de ingresos. Sin embargo, como veremos a continuación, a veces, los contribuyentes son bastante creativos e intentan deducir gastos de naturaleza inusual. Si está haciendo balance para identificar qué deducciones podría tomar en su siguiente radicación de planillas, conviene recordar que el peso de la prueba de la validez del gasto siempre recae en el contribuyente.

1. Comida de gatos

En Seawright v. Commisioner, una pareja tenía un “junker” de autos usados y piezas. Ellos dejaban comida de gatos a través del lugar para atraer gatos callejeros. Al preparar la planilla deducían la comida de gatos. El Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) denegó la deducción y la pareja recurrió al tribunal, foro que les autorizó a tomar la deducción. En el tribunal, la pareja explicó que el lugar estaba lleno de ratas y serpientes. Argumentaron que la razón para poner dicha comida era para que los gatos controlaran la población de dichas sabandijas y hacer el lugar más seguro para los clientes.

2. Aumento de senos

Chesty Lover era una bailarina exótica y pagó unos $5,386 para aumentar el tamaño de sus senos a la talla 56N. Durante el año, ella depreció sus implantes y tomó una deducción. El IRS denegó la deducción diciendo que era un gasto personal. El caso Hess v. Commisioner se decide a favor de la bailarina permitiendo la deducción. Ella argumentó que lo había hecho exclusivamente por razones profesionales y no, por preferencias personales.

El costo de las cervezas que un hombre regalaba en mientras sus clientes se servían gasolina en su puesto, es una de las deducciones insólitas que, según Rivera Robles, se han presentado al IRS. (J.J. Guillén)

3. Aceite corporal

Corey L. Wheir era un fisiculturista profesional y argumentó que su dieta especial era un gasto deducible pues era necesario para su trabajo como fisiculturista. También incluyó deducciones por el costo del aceite corporal llamado ProTan Muscle Juice Professional Posing Oil, que él se aplicaba durante las competencias. El IRS denegó todas las deducciones. En Wheir v. Commisioner, el tribunal denegó el gasto que reclamó Wheir, pero permitió deducir el del aceite corporal. El gasto de la comida fue denegado, pues los alimentos no eran de uso exclusivo para fisiculturistas y se concluyó que tal gasto era de naturaleza personal. Sin embargo, en el caso del aceite, éste se usaba exclusivamente para las competencias y el tribunal permitió la deducción.

4. Auto de carrera

Avery era un abogado con una oficina en Colorado. Durante los años 2008 al 2013, Avery incurrió en $303,000 en gastos de anuncios de los cuales $250,000 estaban relacionados a un auto de carreras que compró y que tenía pintado el nombre de la oficina legal. El auto participaba principalmente en carreras en Indiana. El IRS cuestionó el gasto del auto y terminaron en el tribunal. En el caso Avery v. Commissioner, el tribunal decidió a favor del IRS, pues Avery no pudo probar cómo participar en carreras automovilísticas en Indiana era un gasto que razonablemente rendía beneficios a su oficina legal en Colorado.

5. Actividades Ilícitas

El dueño de una tienda de muebles de Pittsburgh trató de vender su negocio, pero no lo logró. Contrató entonces una persona para quemar la tienda y cobrar un seguro de $500,000. El dueño reportó en su planilla como ingreso lo recibido del seguro y dedujo un gasto de “consultoría” por $10,000, compensación que el hombre pagó a la persona que quemó la tienda. Cuando el IRS se percató de la situación, denegó la deducción, impuso una multa de $6,000 al contribuyente y ambos fueron encarcelados por fraude. El caso se parece al de Mazzei de 1974. En ese caso, Mazzei pagó $20,000 para comprar una máquina de falsificar dinero. El “vendedor” engañó y se quedó con el dinero, porque nunca entregó la máquina. Mazzei tomó una deducción por dicha pérdida. El tribunal denegó la deducción por ser un pago de naturaleza ilegal contrario al orden público.

6. Renta de residencia personal

En Estados Unidos, la ley dice que si una persona alquila su residencia por 14 días o menos al año se entiende que no hay una actividad de renta. Esto tiene dos efectos, por un lado, no se pueden tomar deducciones, pero por el otro, tampoco se incluye lo cobrado como ingreso. Esto se conoce como la regla de Augusta, pues originalmente fue creada para la gente que rentaba sus residencias en el torneo de golf Masters llevado a cabo en dicha ciudad. Recientemente, en el caso de Sinopoli v. Commisioner, tres doctores usaron esta regla para “alquilar” sus residencias a una entidad controlada por ellos para llevar a cabo reuniones de directores. Entre los años 2015 al 2017, cobraron aproximadamente $100,000 para cada año. La entidad tomaba una deducción por la renta pagada y como los dueños no alquilaban sus residencias por más de 14 días no reconocieron dichos pagos como ingreso tributable. El IRS objetó dichas deducciones y los dueños apelaron al tribunal. El tribunal tampoco estuvo de acuerdo con las deducciones. Para el 2015, el IRS eliminó la deducción por completo pues concluyó que los dueños no la pudieron probar. Para los otros años, el tribunal permitió la deducción, pero la redujo a aproximadamente $6,000 para cada año, que ellos entendían era una cantidad más razonable.

7. Cerveza gratis

Sullivan tenía una gasolinera en Oklahoma entre los años 1974 y 1977. Un amigo le recomendó que regalara una cerveza a cada cliente mientras se servían la gasolina, cosa que hizo. Sullivan dedujo el costo de las cervezas como gastos de promoción y el IRS lo objetó diciendo que el contribuyente no probó cómo dicho gasto lo ayudaba a generar ingresos. En Sullivan v. Commisioner, el tribunal permitió la deducción pues concluyó que era razonable pensar que más gente iba a comprar gasolina si les regalaban una cerveza, por lo que dicha deducción si tenía una relación con la actividad comercial.

La validez de una deducción va a depender de varios factores considerando la totalidad de las circunstancias. En casos de situaciones extraordinarias, no nos debe sorprender encontrarnos con deducciones que son difíciles de creer.