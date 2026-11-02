Opinión
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Cuando emprender se convierte en sobrevivir
Para muchos comerciantes, el costo de hacer negocios se ha convertido en una carrera de resistencia en la que cada aumento representa una amenaza adicional a su estabilidad financiera, señala Luis Maldonado
2 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
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