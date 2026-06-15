Opinión
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Cuando la caja registradora del negocio se convierte en tu ATH personal
Mientras siga entrando dinero y se puedan pagar las cuentas del momento, todo parece estar “bien”, pero muchas veces esa normalidad es engañosa, advierte Alexandra Valentín
15 de junio de 2026 - 11:07 PM
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