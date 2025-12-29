Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El domingo por la noche no miente: lo que tu empresa hace sentir a su gente
Si lo que aparece es ansiedad, desgano o una sensación de peso en el cuerpo, hay algo que no está funcionando, aunque los números cierren, advierte Juan Carlos Valda
29 de diciembre de 2025 - 11:06 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.