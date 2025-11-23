Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
OpiniónLa opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Raúl GayaRaúl Gaya
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El sistema eléctrico que necesitan las próximas generaciones

Si Puerto Rico quiere asegurar su desarrollo económico, retener su población, evitar los riesgos ambientales asociados al transporte de fósiles y energía más barata, está llamado a explorar seriamente la energía nuclear, escribe Raúl Gaya

23 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las nuevas tecnologías nucleares están preparadas para evitar accidentes mayores como el que ocurrió en la planta Three Mile Island (en la foto) en Harrisburg, Pensilvania en 1979. Las nuevas generatrices, según el ingeniero Raúl Gaya, son mucho más pequeñas que las que se aprecian en la imagen. (Ted Shaffrey)

Puerto Rico está en una disyuntiva importantísima. Debemos seleccionar el sistema eléctrico que debe servir a esta y a por lo menos otras dos generaciones en 25 años. En términos de infraestructura, es la pieza más importante de desarrollo económico.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Energía nuclearNegociado de Energía de Puerto RicoDesarrollo económicoGas naturalFukushimaChernobil
ACERCA DEL AUTOR
Raúl Gaya

Raúl Gaya

Arrow Icon
Ingeniero y Expresidente de la Cámara de Comercio
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: