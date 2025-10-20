Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
OpiniónLa opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Lourdes AponteLourdes Aponte
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Estrategias para empresarios que lo hacen todo

Lourdes Aponte comparte consejos útiles y prácticos que debes poner en marcha para que, poco a poco, vayas creando esa disciplina que hoy te impide contar con más tiempo para descansar y compartir con tu familia

20 de octubre de 2025 - 11:07 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si eres de los comerciantes que sienten que todo lo pueden hacer, probablemente tengas razón, sin embargo, cuando te permites delegar, ayudas a que tu negocio crezca y, a la vez, ganas tiempo para pensar en nuevas estrategias. (Shutterstock)

Son las 10:30 p.m. y aún te encuentras respondiendo mensajes de clientes o preparando cosas; sabes que abres temprano y, sin darte cuenta, la carga y agenda de trabajo te controlan a ti. ¿Te identificas? Esta es la realidad de muchos dueños de negocios pymes, en donde administrar el tiempo es tan importante como controlar las finanzas, pues ambos son recursos que no se recuperan.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Enfoque Pymes
ACERCA DEL AUTOR
Lourdes Aponte

Lourdes Aponte

Arrow Icon
Expresidenta del Centro Unido de Detallistas
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: