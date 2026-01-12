Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La rentabilidad no se pierde por casualidad, tampoco se recupera sola
El problema es que muchas pymes se acostumbran a mirar solo la facturación, mientras descuidan las palancas que verdaderamente definen si el negocio vale la pena o no, apunta Juan Carlos Valda
12 de enero de 2026 - 11:06 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.