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prima:Las nuevas zonas de oportunidad: una decisión de país

El gobierno tendrá que determinar qué áreas conservarán acceso al Programa de Zonas de Oportunidad de la Ley 60, una decisión que impactará el desarrollo de vivienda en la isla por los próximos diez años, señala Carlos M. Fontán

21 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según Carlos Fontán, las futuras Zonas de Oportunidad deben priorizar aquellas áreas donde el desarrollo de nueva vivienda pueda apoyar el crecimiento de nuestros principales centros manufactureros. (Pablo Martínez Rodríguez)

No es un secreto que la escasez de vivienda nueva en Puerto Rico se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo socioeconómico de la isla. A manera de ejemplo, en el año 2014 se construyeron 1,673 unidades nuevas, mientras que en el 2024 tal cifra se redujo a 592. En otras palabras, la construcción de vivienda nueva disminuyó un 65% en tan solo una década.

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