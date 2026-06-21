Opinión
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Las nuevas zonas de oportunidad: una decisión de país
El gobierno tendrá que determinar qué áreas conservarán acceso al Programa de Zonas de Oportunidad de la Ley 60, una decisión que impactará el desarrollo de vivienda en la isla por los próximos diez años, señala Carlos M. Fontán
21 de junio de 2026 - 11:10 PM
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