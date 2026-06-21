No es un secreto que la escasez de vivienda nueva en Puerto Rico se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo socioeconómico de la isla. A manera de ejemplo, en el año 2014 se construyeron 1,673 unidades nuevas, mientras que en el 2024 tal cifra se redujo a 592. En otras palabras, la construcción de vivienda nueva disminuyó un 65% en tan solo una década.

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