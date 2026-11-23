Cuando estudiaba Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, entre 2006 y 2010, las redes sociales comenzaban a ganar espacio en la comunicación empresarial. Daban personalidad a las marcas, permitían conversaciones cercanas con el público y su bajo costo democratizaba las comunicaciones. En redes no se hace viral el que más dinero tiene, sino el que más conecta.

La viralidad es más arte que ciencia. Mezcla contexto, inmediatez, humor y creatividad. Por años, nuestros empresarios aprovecharon esas olas, desde el Harlem Shake hasta el “dame hombro” de Bulin 47. Era una manera de atraer clientes y construir una voz propia.

Últimamente, la tendencia es otra, y es triste. Vemos a dueños de negocios mostrando, a veces con lágrimas, su factura de luz. Café La Estación, Sato Fino y El Almacén han usado sus redes no para promocionar ofertas, sino para mostrar cuánto cuesta mantener las luces encendidas. Algunos piden ayuda. Otros, como La Manada, anuncian su cierre.

Para algunos es una exageración. Para los más cínicos, un llantén empresarial. Pero los números no lloran. Desde octubre, el costo del kilovatio hora subió 5.28 centavos y la factura de un negocio aumentó cerca de un 17%. Para un restaurante promedio representa $864 adicionales mensuales; para un supermercado, más de $5,000. Cuando el 43% de los socios del CUD opera con márgenes menores del 8%, una factura así puede significar la diferencia entre abrir o cerrar.

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La pregunta incómoda es qué dice esto del país que construimos. Invertimos millones para atraer manufactura del exterior, incluso con subsidios energéticos, mientras miles de negocios locales desconocen cuánto tiempo podrán mantenerse abiertos. No es un asunto de sentimientos, sino de prioridades. Cuando el que llega encuentra alfombra roja y el que siempre estuvo aquí enfrenta una factura que amenaza su operación, el mensaje es claro.

Si Puerto Rico “is open for business”, debemos aspirar a otra tendencia: negocios celebrando que abren, se expanden y contratan. Eso requiere reducir los costos de operar.

El sector privado ya presentó propuestas. Siete organizaciones acordamos 20 medidas en el Encuentro Multisectorial del 19 de octubre. Desde el CUD proponemos congelar la crudita por seis meses, una moratoria al impuesto al inventario e incentivos para energía renovable; el 73.6% de nuestros socios está dispuesto a adoptarlas.