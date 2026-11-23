China vs. Estados Unidos
Existen sólidas evidencias que sustentan a quienes ya opinan que China es la primera economía a nivel mundial, escribe Roberto Orro
23 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
23 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
Recientemente, en los círculos de economistas, ha cobrado mayor interés el debate sobre qué país tiene el Producto Interno Bruto (PIB) más grande. La comparación mediante el uso de las tasas de cambio entre el dólar norteamericano y otras monedas coloca a Estados Unidos en el primer lugar. No obstante, si la medición se realiza considerando el poder adquisitivo de cada moneda, lo que se conoce como paridad del poder de compra (PPP por su sigla en inglés), la economía china pasa a ocupar la posición cimera con un PIB de $44.5 billones, superior al de Estados Unidos de $32.6 billones.
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