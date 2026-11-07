Dos derrotas para Trump
Las razones para la derrota no son sólo la caída de la economía y la guerra, opina Emilio Pantojas
7 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
7 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
En las últimas dos semanas, Donald Trump ha sufrido dos derrotas electorales rotundas y contundentes. Una en Brasil y otra en Estados Unidos. La primera representa un revés para la doctrina “Donroe”, la versión trumpista de la doctrina Monroe: “Negar a los competidores no hemisféricos (China, Rusia, Irán) la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes (a los intereses estadounidenses), o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio (minerales, tierras raras).” La segunda derrota ha sido un histórico revés para el movimiento Make America Great Again (MAGA).
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