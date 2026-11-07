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Emilio Pantojas GarcíaEmilio Pantojas García
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prima:Dos derrotas para Trump

Las razones para la derrota no son sólo la caída de la economía y la guerra, opina Emilio Pantojas

7 de noviembre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La derrota geopolítica de Trump en Brasil fue seguida por otro apabullante revés en las elecciones estadounidenses del martes 3 de noviembre. Lo que inicialmente se denominó la “ola azul” terminó convirtiéndose en un tsunami azul, afirma Emilio Pantojas. (Alex Brandon)

En las últimas dos semanas, Donald Trump ha sufrido dos derrotas electorales rotundas y contundentes. Una en Brasil y otra en Estados Unidos. La primera representa un revés para la doctrina “Donroe”, la versión trumpista de la doctrina Monroe: “Negar a los competidores no hemisféricos (China, Rusia, Irán) la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes (a los intereses estadounidenses), o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio (minerales, tierras raras).” La segunda derrota ha sido un histórico revés para el movimiento Make America Great Again (MAGA).

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Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

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El autor es investigador docente del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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