Tal y como anticipé en este espacio el viernes pasado, ocurrió una barrida demócrata. Pero fue mucho mayor de la que yo mismo esperaba. Curiosamente, el miércoles, después de que los electores le quitaran a los republicanos el control de la Cámara y del Senado, Donald Trump llevó a los periodistas a ver el salón de baile para el que mandó a demoler el Ala Este de la Casa Blanca. La gente en los 50 estados acababa de votar preocupada por cuánto le cuesta llenar el tanque de gasolina y él quería enseñarles el salón de baile.

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