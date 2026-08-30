Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Por qué los conductores con buen historial tienen que pagar primas más altas?
El veterano ejecutivo de seguros, Jaime J. González Portilla, destaca la necesidad de crear un sistema de datos que contribuya a aliviar el bolsillo del consumidor
30 de agosto de 2026 - 11:05 PM
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