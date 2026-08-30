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Jaime J. González PortillaJaime J. González Portilla
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Por qué los conductores con buen historial tienen que pagar primas más altas?

El veterano ejecutivo de seguros, Jaime J. González Portilla, destaca la necesidad de crear un sistema de datos que contribuya a aliviar el bolsillo del consumidor

30 de agosto de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico, la mayoría de los conductores poseen un buen historial, pero no se les reconoce a la hora de establecer el precio de su prima de seguros, destaca el presidente de Antilles Insurance Company. (ELNUEVODIA.COM)

Si usted interesa obtener un préstamo comercial o personal, las instituciones financieras en Estados Unidos y en Puerto Rico, requerirán que usted complete una solicitud de crédito y para conocer su historial, éstas tienen acceso a varias plataformas como Equifax, Experian y Trans Union.

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segurosOficina del Comisionado de Seguros
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Jaime J. González Portilla

Jaime J. González Portilla

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El autor es presidente y principal oficial ejecutivo de Antilles Insurance Company / Anglo Puerto Rican Insurance
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