OpiniónLa opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Carlos FontánCarlos Fontán
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Porto Rico revive la controversia en torno al verdadero efecto de los incentivos al cine

El filme que busca dirigir el artista urbano René Pérez ha propiciado que sectores que históricamente se han opuesto a los incentivos de la Ley 60, ahora los defiendan con entusiasmo, destaca Carlos Fontán

1 de marzo de 2026 - 11:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha.
René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha. (Suministrada)

Mucho antes de llegar a la pantalla grande, Porto Rico, película que será dirigida por Residente y protagonizada por Bad Bunny, se ha convertido en tema de debate en la isla.

ACERCA DEL AUTOR
Carlos Fontán

Carlos Fontán

Exdirector Oficina de Incentivos del DDEC
