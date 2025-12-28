Opinión
OPINIÓN
La opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Leslie Adames
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Qué esperar del 2026?

El próximo año será la continuación de diversos riesgos al crecimiento económico, un panorama para el que las empresas deben prepararse y los consumidores tendrán que conducirse con prudencia, recomienda el economista Leslie Adames

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según cifras publicadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), hasta el pasado 12 de diciembre se habían aprobado 6,155 de los 9,970 proyectos radicados reconstrucción, una cifra inferior al promedio de 6,474 aprobaciones de permisos para proyectos de construcción entre el 2022 y 2024. (Carlos Rivera Giusti)

Puerto Rico se acerca al 2026 con la incómoda realidad de estar a la espera de algo que no termina de llegar. No es una crisis declarada, pero tampoco una bonanza; es más bien un compás de espera marcado por obras que avanzan lentamente, empleos que ya no crecen como antes, deudas que siguen aumentando y desbalances emergentes en el mercado financiero. Desde fuera, los números dan señales mixtas, pero en la vida cotidiana, la economía se siente frágil.

Tags
Economía de Puerto RicoTasa de interésBanco de la Reserva FederalMercado laboral
ACERCA DEL AUTOR
Leslie Adames

Leslie Adames

Arrow Icon
Economista, Director de Análisis y Política Económica, Estudios Técnicos, Inc.
