Un segundo intento de reducir las tasas contributivas

Hace unos meses el gobernador presentó el Proyecto de la Cámara 1645 (“el Proyecto Original”) que era una propuesta para reducir las tasas contributivas y adoptar otras medidas de simplificación. Aunque no era una medida perfecta y no era la reforma contributiva que todos anhelamos, era un paso en la dirección correcta. El Proyecto Original fue evaluado y se sugirieron enmiendas tanto por la Cámara como por el Senado, pero no fue aprobado por la legislatura.