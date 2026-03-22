Cuando la gobernadora Jenniffer González declaró , en un tono en el que se fundían la sorpresa y la consternación, que al citar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech , a deponer ante el pleno del Senado, “me están citando a mí”, demostró que, en medio de la tremenda turbulencia de las pasadas semanas, ella no ha perdido de perspectiva lo que está en juego en esta coyuntura tan tremendamente crítica.

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