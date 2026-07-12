El peso de Francisco Domenech
Las controversias del secretario de la Gobernación están hundiendo al gobierno de Jenniffer González, pero ella no parece dispuesta a prescindir de él, escribe Benjamín Torres Gotay
12 de julio de 2026 - 1:00 AM
12 de julio de 2026 - 1:00 AM
En un episodio reciente del podcast Puestos Pa’l Problema, se difundió un detallado informe sobre las múltiples y muy graves controversias que ha enfrentado por años Francisco Domenech, al cabo del cual los conductores del espacio, el comentarista y consultor político Luis Herrero y el periodista Jonathan Lebrón, llegaron juntos a una conclusión brutalmente cierta: con su historial, Domenech no habría aprobado una verificación de antecedentes para ningún empleo en la empresa privada y, sin embargo, es el secretario de la Gobernación de Puerto Rico y la persona más poderosa en el gobierno de Jenniffer González.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: