El radar
Durante el primer año y medio de gobierno de Jenniffer González, queda claro el patrón: un radar señala dónde hay contratos del interés de La Fortaleza, escribe Benjamín Torres Gotay
7 de junio de 2026 - 1:00 AM
7 de junio de 2026 - 1:00 AM
Es como en las guerras, cuando el radar señala, a través de puntos palpitantes en un mapa, la presencia y ubicación de fuerzas enemigas; las tropas se despliegan con velocidad y agilidad felinas y, en el caso de los ejércitos más eficaces, neutralizan la amenaza en instantes. La administración de Jenniffer González, como hemos visto en múltiples instancias durante el pasado año y medio, también tiene un radar; en su caso, le dice, con flashazos perentorios, dónde hay un contrato del interés de un allegado.
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