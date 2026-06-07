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prima:El radar

Durante el primer año y medio de gobierno de Jenniffer González, queda claro el patrón: un radar señala dónde hay contratos del interés de La Fortaleza, escribe Benjamín Torres Gotay

7 de junio de 2026 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La gobernadora Jenniffer González y su secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Es como en las guerras, cuando el radar señala, a través de puntos palpitantes en un mapa, la presencia y ubicación de fuerzas enemigas; las tropas se despliegan con velocidad y agilidad felinas y, en el caso de los ejércitos más eficaces, neutralizan la amenaza en instantes. La administración de Jenniffer González, como hemos visto en múltiples instancias durante el pasado año y medio, también tiene un radar; en su caso, le dice, con flashazos perentorios, dónde hay un contrato del interés de un allegado.

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ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

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Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
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