Hay una palabra en inglés, “conundrum”, cuya fuerza para describir su significado me gusta mucho: un problema de difícil manejo. No tiene, lamentablemente, una versión castellana que, a mi juicio, suene con la misma autoridad, pues las traducciones que ofrecen los diccionarios no pasan de “problema”, “misterio” o “enigma”, que me parecen menos precisas.