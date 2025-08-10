Un golpe con objeto contundente
La infantilización colonial de Puerto Rico alcanzó un nuevo nivel con la intervención de una figura como Laura Loomer en el tema de la quiebra de la AEE, escribe Benjamín Torres Gotay
10 de agosto de 2025 - 1:00 AM
El 17 de julio de este año, a las 4:35 de la tarde, Laura Loomer, una activista de la ultraderecha estadounidense, colgó en su cuenta de la red social X, en la que tiene casi dos millones de seguidores, una diatriba de 200 palabras contra la Junta de Supervisión Fiscal, su director ejecutivo Robert F. Mujica y, sobre todo, contra el descomunal gasto de más de $2,000 millones en consultoría en que ha incurrido el organismo que vino hace casi diez años a enseñarnos cómo manejar nuestras finanzas públicas.
