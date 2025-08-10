Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
76°lluvia ligera
OpiniónLas cosas por su nombre
Suscriptores
OPINIÓN
Las cosas por su nombre
Benjamín Torres GotayBenjamín Torres Gotay
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Un golpe con objeto contundente

La infantilización colonial de Puerto Rico alcanzó un nuevo nivel con la intervención de una figura como Laura Loomer en el tema de la quiebra de la AEE, escribe Benjamín Torres Gotay

10 de agosto de 2025 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La gobernadora Jenniffer González participó en una reunión reciente de la Junta de Supervisión Fiscal. (Captura)

El 17 de julio de este año, a las 4:35 de la tarde, Laura Loomer, una activista de la ultraderecha estadounidense, colgó en su cuenta de la red social X, en la que tiene casi dos millones de seguidores, una diatriba de 200 palabras contra la Junta de Supervisión Fiscal, su director ejecutivo Robert F. Mujica y, sobre todo, contra el descomunal gasto de más de $2,000 millones en consultoría en que ha incurrido el organismo que vino hace casi diez años a enseñarnos cómo manejar nuestras finanzas públicas.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
AEEJunta de Supervisión FiscalLey PromesaDonald TrumpDavid Skeel
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

Arrow Icon
Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: