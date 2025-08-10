El 17 de julio de este año, a las 4:35 de la tarde, Laura Loomer , una activista de la ultraderecha estadounidense, colgó en su cuenta de la red social X, en la que tiene casi dos millones de seguidores, una diatriba de 200 palabras contra la Junta de Supervisión Fiscal , su director ejecutivo Robert F. Mujica y, sobre todo, contra el descomunal gasto de más de $2,000 millones en consultoría en que ha incurrido el organismo que vino hace casi diez años a enseñarnos cómo manejar nuestras finanzas públicas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu