OpiniónMujer Sin Límite
Suscriptores
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El peligro de complacer demasiado a otro

Y tú, ¿estás en control de tu vida? Si no lo estás es porque has cedido tu poder a otro, asegura María Marín

5 de febrero de 2026 - 10:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aquellos que mantienen el timón de sus vidas, como el buen chofer que no suelta el volante, siempre encuentran el camino adecuado. (Shutterstock)
María Marín
Por María Marín
Motivadora

Imagínate que vas a subir a tu auto y un compañero de trabajo te pide que le hagas el favor de llevarlo a su casa. Y tú, amigablemente le dices: “Por supuesto, súbete”.

Comienzan a conversar y de repente te sorprendes cuando te exige: “Cambia esa estación de radio, estoy mareado con tanto reguetón. Y apúrate que van cerrar la tintorería y tenemos que pasar a recoger mi ropa. Es más, bájate que voy a manejar porque vas a paso de Tortuga”.

¿Qué harías en una situación como esta? Seguramente, le dirías: “¡Estás loco! Este es mi auto y aquí mando yo”.

Sin embargo, por absurdo que parezca, hay circunstancias en las que entregamos el control de la vida a otros, y dejamos que nos manejen como una marioneta. ¿Cuántas veces has hecho algo en contra de tu voluntad con tal de complacer a alguien para evitar que se enoje?

Hay mujeres que no continuaron una carrera porque su marido les dijo: “¿Cómo le vas a dedicar tiempo a tus hijos si te pasas trabajando?”. También sé de hombres que no pueden ni tan siquiera ir a tomarse una cerveza con los amigos porque sus esposas los tienen controlados.

Y tú, ¿estás en control de tu vida? Si no lo estás es porque has cedido tu poder a otro. Pero, tú puedes tomar el control nuevamente. Solo tienes que enfrentar el miedo a ser criticado o rechazado. Recuerda que no estás haciendo nada ilegal, injusto o absurdo. Aquel que se enoje porque haces lo que disfrutas, es un egoísta que solo vela por su bienestar. Quien te ama se deleitará en complacerte y jamás querrá controlarte.

Además, ¿sabías que las personas que se sienten en control de sus vidas, no solo son más felices y optimistas, sino hasta más saludables?

Aquellos que mantienen el timón de sus vidas, como el buen chofer que no suelta el volante, siempre encuentran el camino adecuado y llegan más rápido a al destino deseado.

ACERCA DEL AUTOR
María Marín
María MarínArrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
