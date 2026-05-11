Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Separación de poderes: el choque entre Justicia y el Senado
Por primera vez surge que a unos legisladores se les cite por una entidad gubernamental con poderes de encauzar criminalmente, so pena de desacato y esto no es de poca monta, afirma Ramón Díaz
11 de mayo de 2026 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.