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Ramón Díaz GómezRamón Díaz Gómez
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prima:Separación de poderes: el choque entre Justicia y el Senado

Por primera vez surge que a unos legisladores se les cite por una entidad gubernamental con poderes de encauzar criminalmente, so pena de desacato y esto no es de poca monta, afirma Ramón Díaz

11 de mayo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Citar a los legisladores bajo apercibimiento de desacato para obligarlos a entregar la prueba documental que sustenta esa solicitud, convierte la citación, en la práctica, en un subpoena duces tecum (citación so pena de desacato) dirigido a inspeccionar el ejercicio mismo de la función fiscalizadora, escribe Ramón Díaz. (Xavier Araújo)

La controversia entre el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia relacionada con la citación de legisladores de la minoría, so pena de desacato, tras un referido vinculado a la secretaria del Departamento de la Familia, plantea uno de los debates constitucionales más delicados que pueden surgir en un sistema democrático. Se trata de los límites entre el poder investigativo del Ejecutivo y la independencia de la rama legislativa.

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Ramón Díaz Gómez

Ramón Díaz Gómez

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El autor, quien es abogado, fue legislador en la Cámara de Representantes por el PPD de 1984 a1992. Además formó parte de la Junta de Gobierno de la referida colectividad de...
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