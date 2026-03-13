Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Ética que sostiene la confianza en las entidades sin fines de lucro
Cada vez es más común ver personas ofreciendo asesoría a entidades sin fines de lucro sin certificaciones, licencias ni sujeción a códigos formales de ética, señala Agnes B. Suárez
13 de marzo de 2026 - 10:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.