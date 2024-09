Como estudiante de Recursos Humanos, he tenido la oportunidad de ser parte de la junta de directores de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico (SHRM-PR) durante este pasado año. Esta oportunidad me ha expuesto a un sin número de experiencias que han superado mis expectativas.

He participado de sesiones de coaching, mentoreo y networking en la profesión. He conocido ejecutivos, consultores, abogados y funcionarios del gabinete, entre otros; que me han ayudado a forjar conexiones que marcarán mi vida profesional. Sobre todo, he podido servir con liderazgo a mi comunidad estudiantil.