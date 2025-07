Una de estas es Emma Grede, cofundadora de Skims y CEO de Good American, quien afirmó que “el equilibrio entre el trabajo y la vida no es problema de tu empleador” y que priorizarlo es una “red flag”.

Este discurso no solo es alarmante, sino también revelador de una cultura que aún romantiza la explotación. Desde la psicología organizacional, sabemos que esta narrativa perpetúa dinámicas abusivas en las que el empleado se convierte en único responsable de su bienestar, incluso dentro de entornos laborales estructuralmente insostenibles.

Esta estrategia, conocida como “gas-lighting organizacional”, invalida las emociones del trabajador, haciéndole entender que si está agotado, no ve a su familia o si está considerando renunciar, el problema es él.

La lealtad no se exige a costa del agotamiento; la creatividad no florece en medio del “burnout”, y los seres humanos no son recursos sacrificables.