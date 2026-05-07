Un sistema de permisos que libere el potencial económico de Puerto Rico
El país no puede darse el lujo de seguir operando bajo un modelo que limita su crecimiento, escribe Tere Nolla
7 de mayo de 2026 - 11:00 PM
7 de mayo de 2026 - 11:00 PM
Puerto Rico enfrenta un momento decisivo. La discusión sobre el sistema de permisos es un componente esencial para la competitividad, la inversión y la vitalidad económica del país. Es evidente que el modelo actual —fragmentado, lento y lleno de parchos acumulados durante años —no responde a las necesidades de una economía moderna. No actuar ahora tendría un efecto negativo directo sobre la reconstrucción y modernización de la infraestructura crítica que sirve a la población, y sobre nuestra capacidad para atraer inversión y crear nuevas oportunidades de prosperidad.
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