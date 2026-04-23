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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Reforma de permisos: clave afinar focos relevantes

De nada vale contratar personal adicional sin tener entrenamiento y experiencia adecuados, opina Emilio Colón

23 de abril de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La nueva política se adoptó 10 meses después que el Comité de Reforma de Permisos rindiera su informe. (Archivo)
Es importante entender los principios rectores que deben permear el sistema de permisos. Se trata de que el proceso debe ser confiable, consistente, predecible y con requisitos escalonados, dependiendo de la complejidad de la actividad que se propone, señala Emilio Colón.

A principios de 2017, durante vistas públicas de lo que se convirtió en la Ley 19 ese año, recordaba entonces el legislador Thomas Rivera Schatz, hoy presidente senatorial, que habíamos convertido un proceso burocrático en ciencia. Se refería al proceso de obtención de permisos y cómo manejarse para lograr un proyecto o establecer un negocio en Puerto Rico. Nueve años más tarde, aunque han surgido avances, la referida expresión sigue siendo correcta. Hoy quedan por resolver los problemas estructurales que señalan empresarios, comunidades y proponentes de la preservación. El proceso sigue siendo fragmentado y sin aparente fin.

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Reforma de permisosThomas Rivera SchatzGobierno de Puerto Rico
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Emilio Colón Zavala

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Expresidente de la Asociación de Constructores y Miembro de su Junta de Directores.
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