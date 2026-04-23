Reforma de permisos: clave afinar focos relevantes
De nada vale contratar personal adicional sin tener entrenamiento y experiencia adecuados, opina Emilio Colón
23 de abril de 2026 - 10:15 PM
23 de abril de 2026 - 10:15 PM
A principios de 2017, durante vistas públicas de lo que se convirtió en la Ley 19 ese año, recordaba entonces el legislador Thomas Rivera Schatz, hoy presidente senatorial, que habíamos convertido un proceso burocrático en ciencia. Se refería al proceso de obtención de permisos y cómo manejarse para lograr un proyecto o establecer un negocio en Puerto Rico. Nueve años más tarde, aunque han surgido avances, la referida expresión sigue siendo correcta. Hoy quedan por resolver los problemas estructurales que señalan empresarios, comunidades y proponentes de la preservación. El proceso sigue siendo fragmentado y sin aparente fin.
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