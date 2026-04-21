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Gerardo Irizarry CentenoGerardo Irizarry Centeno
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prima:El costo de la prisa: riesgos de la nueva reforma de permisos

Legislar sobre una cifra global, sin auditar cuánto del retraso responde a radicaciones que no cumplen con los estándares técnicos, distorsiona la realidad, escribe Gerardo Irizarry

21 de abril de 2026 - 9:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Legislar sobre una cifra global, sin auditar cuánto del retraso responde a radicaciones que no cumplen con los estándares técnicos, distorsiona la realidad, escribe Gerardo Irizarry (Xavier Araújo)

La discusión sobre la reforma al sistema de permisos en Puerto Rico se ha centrado en la supuesta paralización de más de 900 proyectos de construcción. Este diagnóstico, base de cambios legislativos drásticos, merece evaluarse a la luz de la práctica profesional y de los factores técnicos que rigen los procesos de aprobación.

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Reforma de permisosLegislatura
ACERCA DEL AUTOR
Gerardo Irizarry Centeno

Gerardo Irizarry Centeno

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El autor es planificador profesional licenciado, graduado de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, con estudios doctorales en historia del Caribe. Cuenta con más de 25...
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