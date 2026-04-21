Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El costo de la prisa: riesgos de la nueva reforma de permisos
Legislar sobre una cifra global, sin auditar cuánto del retraso responde a radicaciones que no cumplen con los estándares técnicos, distorsiona la realidad, escribe Gerardo Irizarry
21 de abril de 2026 - 9:45 PM
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