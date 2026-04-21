La discusión sobre la reforma al sistema de permisos en Puerto Rico se ha centrado en la supuesta paralización de más de 900 proyectos de construcción. Este diagnóstico, base de cambios legislativos drásticos, merece evaluarse a la luz de la práctica profesional y de los factores técnicos que rigen los procesos de aprobación.

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