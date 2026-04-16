Opinión
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Hacia una verdadera reforma de permisos
No se trata de cuál cuerpo legislativo prevalece ni quién se adjudica el crédito político. La única vara legítima debe ser otra: cuál propuesta sirve mejor al país, subraya Antonio Quiñones Calderón
16 de abril de 2026 - 11:10 PM
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