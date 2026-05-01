¿Eliminarán la maraña de los permisos?
En Puerto Rico se ha confundido demasiadas veces la regulación con la acumulación de documentos, opina Nicolás Ramos Gandía
1 de mayo de 2026 - 10:50 PM
1 de mayo de 2026 - 10:50 PM
Puerto Rico lleva demasiados años atrapado en una maraña improductiva. Todos coinciden en que el sistema de permisos es lento, fragmentado, intrincado e impredecible, pero cada intento de reforma termina reproduciendo, de una forma u otra, la misma tensión entre agilidad y control. Los dos proyectos que hoy dominan esta discusión parten de un diagnóstico parecido, pero ofrecen respuestas distintas. La discusión de fondo no debería ser si el Gobierno interviene mucho o poco, sino si interviene, cuando corresponde, con sentido práctico, inteligencia y certeza.
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