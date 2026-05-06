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Pedro Saadé LlorénsPedro Saadé Lloréns
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:No hay tal reforma de permisos

El proyecto desmantela parcialmente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, opina Pedro Saadé

6 de mayo de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con este proyecto, el corte de árboles, el otorgamiento de permisos sobre contaminación, los estudios arqueológicos y los usos en las costas, incluyendo los relacionado a si una especie debe ser protegida o no, entre otros temas relevantes, se decidirá en el DDEC, señala Pedro Saadé. (Ernesto Mastrascusa)

Antes de que sea tarde, Puerto Rico debe conocer lo que verdaderamente la gobernadora y su grupo de asesores, así como los intereses dentro y fuera del gobierno, están impulsando con el llamado proyecto sobre la reforma de permisos. En su proyección pública, hablan de que la medida busca resolver el problema de las dilaciones injustificadas en la aprobación de permisos para iniciar o operar negocios como de venta de comida, oficinas, barberías y otros que normalmente no tendrían consecuencias o impactos de importancia.

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Reforma de permisosDepartamento de Recursos Naturales y AmbientalesJunta de Planificación de Puerto RicoDepartamento de Desarrollo Económico y Comercio
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Abogado y líder ambientalista.
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