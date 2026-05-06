Antes de que sea tarde, Puerto Rico debe conocer lo que verdaderamente la gobernadora y su grupo de asesores, así como los intereses dentro y fuera del gobierno, están impulsando con el llamado proyecto sobre la reforma de permisos. En su proyección pública, hablan de que la medida busca resolver el problema de las dilaciones injustificadas en la aprobación de permisos para iniciar o operar negocios como de venta de comida, oficinas, barberías y otros que normalmente no tendrían consecuencias o impactos de importancia.

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