Acomodos razonables en el lugar de trabajo para embarazadas

Insisto en que necesitamos a más mujeres en la mesa en que se toman las decisiones. Me refiero a mujeres que estén dispuestas a defender nuestros derechos. Y, no solo porque sean mujeres: cuando se toma una decisión que afecta a todos y cuyo proceso de evaluación no incluye la perspectiva de la mujer, es muy probable que solo acomode las necesidades y los intereses de los hombres que en muchas ocasiones no son las mismos que los de nosotras.