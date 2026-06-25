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prima:A 10 años de Promesa: ¿cómo debemos evaluar a la Junta de Supervisión Fiscal?

Puerto Rico es hoy fiscalmente más estable que en 2016, pero muchos de los problemas estructurales que originaron la crisis siguen sin resolverse. Si el criterio es estrictamente fiscal, la Junta puede considerarse un éxito moderado

25 de junio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Se informó que el propósito de las propuestas es “brindarle la ayuda necesaria al ‘task force’ para que tengan una visión más amplia” antes de que publiquen el Plan de Desarrollo Económico que la ley PROMESA les requiere para diciembre de este año.
La estabilidad fiscal no se ha traducido automáticamente en prosperidad económica. Puerto Rico continúa enfrentando una disminución poblacional, baja participación laboral, pobreza persistente y un sistema energético y de agua frágiles, indica Heidie Calero.

Al cumplirse una década de la aprobación de la ley federal Promesa en 2016, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, por sus siglas en inglés) sigue siendo una de las instituciones más influyentes y controvertidas en la historia reciente de Puerto Rico. Su evaluación depende del criterio utilizado.

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A 10 años de PromesaJunta de Supervisión FiscalLey Promesa
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Heidie Calero

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La autora es presidenta de H. Calero Consulting Group, Inc.
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