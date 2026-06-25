Opinión
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A 10 años de Promesa: ¿cómo debemos evaluar a la Junta de Supervisión Fiscal?
Puerto Rico es hoy fiscalmente más estable que en 2016, pero muchos de los problemas estructurales que originaron la crisis siguen sin resolverse. Si el criterio es estrictamente fiscal, la Junta puede considerarse un éxito moderado
25 de junio de 2026 - 11:00 PM
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