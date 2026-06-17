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José OyolaJosé Oyola
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prima:A 10 años de Promesa: ¿cuándo se irá la Junta de Supervisión Fiscal?

El Gobierno de Puerto Rico no debe esperar pasivamente que la Junta decida la fecha de su terminación. Es necesario solicitar al Congreso que enmiende la Ley Promesa para acelerar la terminación de la Junta, señala José Oyola

17 de junio de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según Oyola, se debe eliminar el poder de la Junta en la sección 209 para que sea ella misma la que apruebe su terminación. En la foto, John E. Nixon, miembro de la Junta y el director ejecutivo de ese cuerpo Robert F. Mujica, Jr. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

¿Está realmente servida la mesa para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal en 2030? (Nuevo Día, 30-nov-24). La Junta contestó esta pregunta existencial en su Plan Fiscal 2025: ninguno de los nueve presupuestos certificados cuenta para su terminación porque solo cumplen con la sección 202 de la Ley Promesa.

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Contador público autorizado, doctor en Economía. Presidió el Banco de Fomento de P.R. Es consultor de OCDE, USAID y el BID en auditorías operacionales.
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