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Bárbara G. Umpierre GarcíaBárbara G. Umpierre García
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A 37 años de la Ley 54 en Puerto Rico

El país no puede retroceder en la protección de sobrevivientes de violencia machista

20 de agosto de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Acoso callejero
Frente a la alta incidencia de violencia doméstica y el riesgo feminicida persistente, la política pública del Estado debe dirigirse a robustecer la infraestructura existente, garantizar asignaciones presupuestarias recurrentes y ampliar servicios esenciales como la salud mental, afirma Bárbara Umpierre. (Shutterstock)

A casi cuatro décadas de la aprobación de la Ley 54 de 1989, una legislación pionera en la región y referente en la lucha contra la violencia doméstica, Puerto Rico enfrenta una paradoja inquietante. Mientras los datos del Negociado de la Policía reportan 3,498 incidentes de violencia doméstica hasta el 31 de julio, y el país se mantiene entre los territorios de mayor riesgo feminicida en América Latina y el Caribe, el Estado impulsa medidas que amenazan con desarticular el ecosistema de servicios que históricamente ha protegido a las sobrevivientes.

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Violencia domésticaViolencia de géneroLey 54
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara G. Umpierre García

Bárbara G. Umpierre García

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La autora es catedrática auxiliar en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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