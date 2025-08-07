A defender la lactancia en Puerto Rico
Cada día conocemos nuevas barreras que interrumpen, acortan o imposibilitan un proceso de lactancia exitoso, escribe Nerian Ortiz Matos
7 de agosto de 2025 - 10:30 PM
7 de agosto de 2025 - 10:30 PM
Amamantar debería ser sencillo, natural e instintivo. Sin embargo, para muchas madres, puede convertirse en una carrera de obstáculos. Sabemos que la leche materna es el primer regalo que recibe un bebé, cargado de nutrientes, defensas y calor humano. Sabemos que amamantar fortalece vínculos, mejora la salud de madres y bebés, y contribuye a un mejor crecimiento y desarrollo, con menor incidencia de infecciones y enfermedades comunes de la niñez. Si sabemos que es la mejor alimentación para el infante desde su nacimiento hasta, al menos, los primeros seis meses de vida, ¿entonces por qué tantas madres todavía se enfrentan a barreras invisibles, y a veces muy visibles?
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: