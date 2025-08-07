Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
77°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Nerian Ortiz RamosNerian Ortiz Ramos
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A defender la lactancia en Puerto Rico

Cada día conocemos nuevas barreras que interrumpen, acortan o imposibilitan un proceso de lactancia exitoso, escribe Nerian Ortiz Matos

7 de agosto de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cada día conocemos nuevas barreras que interrumpen, acortan o imposibilitan un proceso de lactancia exitoso, escribe Nerian Ortiz Matos (Shutterstock)

Amamantar debería ser sencillo, natural e instintivo. Sin embargo, para muchas madres, puede convertirse en una carrera de obstáculos. Sabemos que la leche materna es el primer regalo que recibe un bebé, cargado de nutrientes, defensas y calor humano. Sabemos que amamantar fortalece vínculos, mejora la salud de madres y bebés, y contribuye a un mejor crecimiento y desarrollo, con menor incidencia de infecciones y enfermedades comunes de la niñez. Si sabemos que es la mejor alimentación para el infante desde su nacimiento hasta, al menos, los primeros seis meses de vida, ¿entonces por qué tantas madres todavía se enfrentan a barreras invisibles, y a veces muy visibles?

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
LactanciaBebésSalud públicaMadresPediatría
ACERCA DEL AUTOR
Nerian Ortiz Ramos

Nerian Ortiz Ramos

Arrow Icon
Directora del Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: