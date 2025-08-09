A Tiempo y listos a las amenazas ciclónicas
Este es el momento, antes que se asome un fenómeno real, para comenzar los preparativos para las semanas pico de la época de huracanes, escribe Ada Monzón
9 de agosto de 2025 - 7:00 PM
Cada dos semanas, el Centro de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología prepara un informe que contiene el pronóstico global de las amenazas del trópico. Este es un vistazo de dos semanas consecutivas en las que se establecen cuáles serán las áreas que tendrán probabilidad de formación de tormenta tropical, dónde estarán las probabilidades de tener lluvia por encima o por debajo de lo normal y cuáles serán las áreas que tendrán temperaturas por encima o por debajo de lo normal.
