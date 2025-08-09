Cada dos semanas, el Centro de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología prepara un informe que contiene el pronóstico global de las amenazas del trópico. Este es un vistazo de dos semanas consecutivas en las que se establecen cuáles serán las áreas que tendrán probabilidad de formación de tormenta tropical, dónde estarán las probabilidades de tener lluvia por encima o por debajo de lo normal y cuáles serán las áreas que tendrán temperaturas por encima o por debajo de lo normal.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu