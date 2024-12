“Me convertí en blanco de acoso de un compañero de trabajo que utilizó su poder para desestabilizarme emocionalmente y aniquilar mi confianza en el entorno laboral. Su violencia se convirtió en un acto insostenible. Me seguía, me ofendía, me humillaba. Lo peor fue que ese individuo recibió respaldo institucional. A pesar de las evidencias de su acoso, la institución invisibilizó este comportamiento tóxico, anulando mi voz”.