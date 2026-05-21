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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Adultos mayores: problemas complejos vs. soluciones simples

Es contradictorio que continuemos invisibilizando y levantando barreras físicas, sociales y económicas que limitan la vida de quienes aún sostienen nuestra sociedad, opina José Acarón

21 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para decenas de miles de adultos mayores, tener seguro médico o pensión ya no garantiza bienestar. La realidad es clara: tener cobertura no es lo mismo que tener acceso, destaca José Acarón. ( Suministradas / Jesús G. López Rivera)

La pobreza en la población adulta mayor en Puerto Rico ya no puede medirse únicamente por ingresos. Se redefine a través de los determinantes sociales de la salud: las condiciones en las que las personas envejecen y, sobre todo, su capacidad real de acceder a servicios esenciales de cualquier tipo.

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