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Beatriz Quiñones VallejoBeatriz Quiñones Vallejo
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La alfabetización en salud como acto de respeto al adulto mayor

Muchos pacientes de edad avanzada  salen de una consulta médica con dudas, con miedo o en silencio. No porque no quieran preguntar, sino porque sienten que no deben hacerlo, señala la educadora Beatriz Quiñones Vallejo

2 de mayo de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Pensemos en Carmen, de 78 años. Vive sola, independiente y se siente orgullosa. Acude a su cita médica, recibe una explicación rápida, cargada de términos técnicos. Sale con una receta en la mano. Asiente, camina despacio hasta su carro, mira el papel y se da cuenta de que no entiende, indica Beatriz Quiñones. (Shutterstock)

¿Alguna vez ha estado en una consulta médica y ha sentido que hablan de usted, pero no con usted? Ahora imagine vivir eso a los 70, 80 o 90 años. Imagine depender de esa información para tomar un medicamento, entender un diagnóstico o decidir si puede seguir viviendo de manera independiente.

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Beatriz Quiñones Vallejo

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La autora es especialista en alfabetización sobre salud.
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