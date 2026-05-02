Opinión
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La alfabetización en salud como acto de respeto al adulto mayor
Muchos pacientes de edad avanzada salen de una consulta médica con dudas, con miedo o en silencio. No porque no quieran preguntar, sino porque sienten que no deben hacerlo, señala la educadora Beatriz Quiñones Vallejo
2 de mayo de 2026 - 8:30 PM
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