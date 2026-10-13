Alabanza a la estupidez
El problema no es solamente Trump. Son los millones de personas que aplauden sus disparates, justifican sus contradicciones y celebran sus exabruptos, escribe Silverio Pérez
13 de octubre de 2026 - 11:00 PM
13 de octubre de 2026 - 11:00 PM
En 1511, el humanista Erasmo de Róterdam publicó Elogio de la locura o Alabanza a la Estupidez, una sátira donde la propia locura toma la palabra para elogiarse y burlarse de la vanidad, la hipocresía y la ignorancia de los poderosos, incluidos reyes y jerarcas religiosos. Quinientos quince años después, sospecho que Erasmo, este hermano en la sociedad secreta de la sátira, tendría material para reescribir su obra como Alabanza de la Estupidez. Y tendría de protagonista a Donald Trump y los políticos que lo imitan en Latinoamérica, España y en nuestro propio suelo.
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