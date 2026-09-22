La Ley del Talión y la del Buscón
Con los siglos desarrollamos sistemas jurídicos supuestamente más sofisticados, pero conservamos intacto el instinto de la venganza, opina Silverio Pérez
22 de septiembre de 2026 - 10:45 PM
22 de septiembre de 2026 - 10:45 PM
La tragedia de Gabriela Nicole Prats en Aibonito y de todas las familias y comunidades relacionadas tiene demasiados dolores como para añadirle uno más. Pero hay uno que no se puede obviar: la facilidad con que el Estado aparece después de la tragedia con toda su fuerza, cuando antes estuvo totalmente ausente. En el después luce formidable. Llegan policías, fiscales, trabajadores sociales, cámaras de televisión y hasta la secretaria de Justicia diciendo: ¡se hará justicia! Y la gente ya sospecha a qué tipo de justicia se apela.
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