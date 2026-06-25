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Carl Axel SoderbergCarl Axel Soderberg
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Atención decisiva ante panorama hídrico complejo

Lo que se proyecta a corto plazo incluye agravantes como calores extremos y las frecuentes densas nubes de polvo del Sahara, escribe Carl Soderberg

25 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Surgen reclamos económicos, incluyendo peticiones categóricas de los ejecutivos municipales de San Juan y Bayamón, quienes piden reembolsos por los gastos incurridos para paliar la situación, con iniciativas como distribución de agua en camiones tanque a comunidades afectadas, afirma Carl Soderberg. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El área metropolitana de Puerto Rico experimenta interrupciones frecuentes en el suministro de agua potable hace un año. La situación se agravó progresivamente y las causas incluyen daños a equipos por la interrupción abrupta del servicio de energía eléctrica, contratistas no diestros que han dañado tuberías, falta de mantenimiento adecuado, caducidad de la vida útil de conductos y equipos diversos, así como el llamado “valvuleo” o la manipulación incorrecta o malintencionada de válvulas, entre otras razones.

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Carl Axel Soderberg

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El autor es ecólogo e ingeniero. Forma parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico y se desempeñó como director de la Agencia Federal de Protección...
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