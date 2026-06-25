Atención decisiva ante panorama hídrico complejo
Lo que se proyecta a corto plazo incluye agravantes como calores extremos y las frecuentes densas nubes de polvo del Sahara, escribe Carl Soderberg
25 de junio de 2026 - 11:10 PM
25 de junio de 2026 - 11:10 PM
El área metropolitana de Puerto Rico experimenta interrupciones frecuentes en el suministro de agua potable hace un año. La situación se agravó progresivamente y las causas incluyen daños a equipos por la interrupción abrupta del servicio de energía eléctrica, contratistas no diestros que han dañado tuberías, falta de mantenimiento adecuado, caducidad de la vida útil de conductos y equipos diversos, así como el llamado “valvuleo” o la manipulación incorrecta o malintencionada de válvulas, entre otras razones.
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